Финансовая помощь из России для пенсионеров поступила в Приднестровье

Президент непризнанной республики Вадим Красносельский сообщил, что суммированные платежи за пять месяцев начнут выдавать на неделе

КИШИНЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Очередной транш финансовой помощи из России, который позволит продолжить ежемесячные доплаты к пенсиям в размере около 10%, поступил в Приднестровье. Об этом сообщил в понедельник президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

"Информирую приднестровцев о поступлении очередного транша российской помощи. Это средства, которые целевым образом направляются на выплату ежемесячных надбавок к пенсии. Сумма 150 [приднестровских] рублей (около $9,3) остается неизменной. Гуманитарный проект совместный - приднестровско-российский. Суммированные платежи за пять месяцев начнут выдавать уже на текущей неделе", - написал лидер Приднестровья в Telegram-канале.

Доплаты в регионе получают с 2008 года порядка 146 тыс. человек. Реализация российского гуманитарного проекта по поддержке непризнанной республики началась после обращения депутатов от приднестровской партии "Обновление" к Госдуме.