Путин наградил конструктора винтовки Чукавина орденом Александра Невского

Андрей Чукавин отмечен за большой вклад в укрепление обороноспособности страны

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил разработчика снайперской винтовки Чукавина конструктора Андрея Чукавина орденом Александра Невского за большой вклад в укрепление обороноспособности страны. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе концерна "Калашников".

"Указом президента России Владимира Путина начальник конструкторского бюро снайперского оружия АО "Концерн "Калашников" Андрей Чукавин награжден орденом Александра Невского за большой вклад в укрепление обороноспособности страны, создание и разработку новых образцов вооружения и многолетнюю добросовестную работу. Торжественное вручение государственной награды состоялось в Москве", - сообщили в концерне.

Снайперская винтовка Чукавина - полуавтоматическая снайперская винтовка, в варианте под калибр 7,62х54 мм совместима с магазинами от снайперской винтовки Драгунова, которую предназначена заменить и надежность которой унаследовала. Как отмечал сам Чукавин в интервью ТАСС, новая винтовка превосходит предшественника по показателям кучности стрельбы на 25-30%.