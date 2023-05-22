В регионах Северо-Запада во второй половине недели прогнозируют дожди и грозы

Температура воздуха в отдельных областях достигнет +22...+27 градусов

ТАСС, 22 мая. Теплая и солнечная погода ожидается в середине этой недели в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа, воздух прогреется до +22...+27 градусов. К концу недели прогнозируют небольшое похолодание и дожди, а в нескольких регионах и первые грозы, сообщили ТАСС в понедельник в центре погоды "Фобос" и в региональных метеослужбах.

"Характер погодных условий на Северо-Западе на этой неделе условно можно поделить на три части: в начале недели, в ближайшие сутки будет облачно, дождливо. В середине недели, в среду, четверг и большую часть дня пятницы кратковременные дожди не исключены, но их будет очень немного, а температура ожидается существенно выше нормы, если во вторник мы ожидаем в Санкт-Петербурге только +20...+22 градуса, то в среду и четверг - до +22...+24 градусов, вероятность осадков в среду исключена полностью, в четверг местами возможны кратковременные небольшие дожди", - сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По его данным, в конце этой недели в связи с тем, что пройдет холодный атмосферный фронт, снова пройдут дожди и температура заметно понизится: 26 мая в Санкт-Петербурге будет +16...+18 градусов, 27 и 28 мая - в пределах +14...+16 градусов.

"В Калининградской области рабочие дни наступившей календарной недели будут с довольно высокой температурой воздуха, а с субботы ожидается небольшое похолодание", - сказал ТАСС начальник отдела Гидрометцентра по региону Игорь Гуйван. Прогнозируется переменная облачность, без осадков, 27 и 28 мая ожидается кратковременный дождь. "Минимальная температура ночью +9...+13 градусов тепла, максимальная днем [составит] +22...+25 градусов, 26 мая, - уже +17...+20 градусов, а 27 мая, - лишь +12...+16", - отметил собеседник агентства.

Первые грозы

В Новгородской области переменная облачность, в большинстве районов в начале недели кратковременные дожди, днем 22 мая в отдельных районах грозы. Ночью температура будет колебаться от +5 до +10 градусов, днем - +17...+22 градуса. Схожие погодные условия в Псковской области: днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, порывы ветра при грозе местами до 15 м/с. Ночью от +4 до +9 градусов, днем - от +18 до +23 градусов.

Кратковременные дожди с грозами прогнозируются в Вологодской области, сообщила ведущий синоптик регионального гидрометцентра Ольга Рыкованова. Днем воздух будет прогреваться до +26...+27 градусов, температура выше климатической нормы на 4-5 градусов.

По данным Карельского гидрометцентра, скандинавский антициклон, обусловивший сухую и теплую погоду в республике, сохранит свое влияние до середины рабочей недели. В последующие дни пройдут кратковременные дожди, в дневные часы вероятны грозы. В ночное время температура составит от +5 до +10 градусов, а в дневное - от +18 градусов на западе, до +25 градусов на востоке.

По данным Севгидромета, на этой неделе в Архангельской области будет тепло, ночью ожидается +8...+15, днем - до +24 градусов, в отдельные дни - до +14 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. В Ненецком автономном округе в начале недели переменная облачность, температура ночью будет +3...+8 градусов, днем - до +23 градусов. Местами небольшой дождь, на побережье порывы ветра до 15 м/с.

Погода в Мурманской области в начале этой недели остается теплой. 22 мая - переменная облачность, без существенных осадков, +19...+24 градуса. 23 и 24 мая ожидается небольшой дождь, в отдельных районах сильный порывистый ветер, однако тепло сохранится - до +25 градусов. К 25 мая ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, дождь различной интенсивности, понижение температуры воздуха. На выходных столбик термометра опустится до +6 градусов, ожидается дождь.

В Республике Коми ожидается теплая летняя погода, воздух прогреется до плюс 22-27 градусов, в Воркуте - до +8...+13 градусов. Это теплее обычного на 5-7 градусов, в отдельные дни на 10 градусов. Во второй половине пройдут локальные дожди с грозами, прогнозирует ЦГМС Коми.