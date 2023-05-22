В Липецкой области усилили патрулирование лесов из-за пожароопасной обстановки

Ограничение пока будет действовать до 9 июня

ЛИПЕЦК, 22 мая. /ТАСС/. Патрулирование лесов и контроль запрета на въезд в них усилили в Липецкой области в связи с высокой пожарной опасностью. Об этом сообщил в понедельник журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Подписано постановление об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, решение принято в связи с установившейся сухой и жаркой погодой - класс пожарной опасности в лесах остается высоким", - сказал Артамонов. Он отметил, что ограничение пока будет действовать до 9 июня.

В частности, в регионе закрыт въезд автотранспорта в лесные массивы, а на ведущих в них дорогах созданы посты. "Усиливается патрулирование территории земель лесного фонда мобильными группами из работников органов внутренних дел и лесного хозяйства, совместно с правоохранительными органами будут созданы контрольно-пропускные пункты для регистрации и учета граждан и транспортных средств, прибывающих в леса", - заметил Артамонов. Он подчеркнул, что граждане должны понимать всю серьезность предпринимаемых мер и свою ответственность за соблюдение правил. "Огонь способен нанести колоссальный ущерб не только природе, но и перекинуться на жилые дома, хозяйственные постройки, и тогда последствия могут быть более трагичными", - сказал Артамонов.

Между тем, как пояснили в пресс-службе областного правительства, ограничения не означают полный запрет на посещение лесов: гулять в лесу можно, но следует помнить, что основная причина лесных пожаров - человеческая деятельность. "В лесах запрещается разводить огонь, бросать горящие спички и непотушенные окурки, оставлять мусор, особенно стекло, которое при преломлении солнечных лучей способно вызвать возгорание", - сказали в пресс-службе. Здесь также напомнили о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. "Для граждан размер штрафов составляет от 40 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 до 90 тыс. рублей, для юрлиц - от 600 тыс. рублей до 1 млн рублей", - отметили в пресс-службе.