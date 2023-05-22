В Петербурге запустили новую железнодорожную ветку с тактовым движением электричек

Интервал составит 15 минут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Движение электричек на одном из самых популярных у петербуржцев направлениях - Петербург - Ораниенбаум - перевели в тактовый режим с интервалом движения каждые 15 минут. Это вторая подобная ветка в городе, сообщил журналистам в понедельник губернатор Александр Беглов.

"В прошлом году было открыто тактовое движение между Петербургом и Павловском. Сегодня можно с уверенностью сказать, что проект удался. Было принято решение распространить пилотный проект также на Ораниенбаумское направление. Тактовое движение на этом направлении будет тестироваться в течение летнего периода. Исходя из востребованности, примем решение о дальнейшем развитии этого и других маршрутов", - рассказал Беглов.

Первый тактовый маршрут с интервалом движения каждые 10 минут был открыт на линии между Петербургом и Павловском в декабре 2022 года. Такой режим позволяет сделать пригородные поезда органичной частью системы городского транспорта, объединенной с автобусами, трамваями, троллейбусами и метрополитеном.

Как отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, в 2023 году благодаря запуску тактового движения по линии Петербург - Ораниенбаум прирост пассажиропотока на этом направлении составит более 13% или 11 млн поездок. По его словам, для организации тактового движения железнодорожники отремонтировали железнодорожные переезды, модернизировали инфраструктуру вокзалов и путей.

Поезда в тактовом режиме будут следовать по рабочим дням в утренние и вечерние пиковые часы по следующему расписанию: отправление со станции Ораниенбаум с 06:30 до 09:00 - каждые 15 минут; отправление с Балтийского вокзала Санкт-Петербурга с 17:00 до 19:30 - каждые 15 минут.

"Сегодня компания "РЖД" занимается развитием тактового движения пригородных и городских электропоездов по всей стране. Оно помогает разгрузить улично-дорожную сеть мегаполисов и в то же время приносит существенный рост пассажиропотока, как, например, в направлении Павловска. Мы видим, что пассажиры выбирают тактовое движение, и администрация Санкт-Петербурга поддерживает нас в наших начинаниях, - отметил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.