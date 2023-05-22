В новых регионах к осени сформируют суды

Как отметил президент Владимир Путин, создание органов судебной системы в новых субъектах является важнейшим шагом по формированию органов власти там

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Суды в четырех новых регионах России - Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях - будут сформированы к осени этого года. Об этом в понедельник сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"В соответствии с законодательством, которое вступило в действие, уже закончился конкурс, объявленный на должности руководителей судов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Полагаю, что где-то к осени мы сформируем судейский корпус, и Пленум Верховного суда РФ в новых субъектах федерации объявит о начале работы судов", - сообщил Лебедев, чье выступление транслировал канал "Россия-24".

Путин отметил, что создание органов судебной системы в новых субъектах - это важнейший шаг по формированию органов власти в этих субъектах. "Поэтому надеюсь, что в те сроки, которые вы сейчас назвали, работа будет завершена", - отметил президент.