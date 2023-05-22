Собянин и Воробьев подписали соглашение об интеграции МЭШ в школы Подмосковья

Проект интегрируют в школы Подмосковья к новому учебному году

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 22 мая. /ТАСС/. Сервис Московской электронной школы (МЭШ) будет внедрен в образовательные учреждения Московской области как региональный сегмент ФГИС "Моя школа", соответствующее соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник.

Церемония подписания состоялась в Доме правительства Московской области в присутствии министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

"С Московской областью у нас целый ряд направлений, по которым мы двигаемся совместно. Это и экология, и транспорт, и обеспечение водоснабжением, энергетикой и так далее. Сегодняшнее подписание соглашения о создании единой платформы электронного образования - это, по сути дела, еще один шаг по совместной работе, которая дает <...> дополнительные возможности как Москве, так и Московской области", - сказал Собянин журналистам после церемонии подписания соглашения.

Мэр добавил, что МЭШ развивается с 2016 года. В настоящее время библиотекой проекта пользуются более 6 млн человек со всей страны.

"Мы с Москвой работаем по разным направлениям в партнерстве. Образование - это стратегическое направление. От этих подписаний, самое главное, выигрывает ученик, наши дети выигрывают, а также учитель, который пользуется электронным дневником и электронной системой. Это позволяет выявлять и таланты у наших детей, и соответственно, если учителю необходимо повысить свое мастерство, этот инструмент позволяет это сделать. Я хочу поблагодарить команду, которая работала и занималась настройкой этой системы", - добавил в свою очередь Воробьев, отметив, что проект будет интегрирован в школы Подмосковья к новому учебному году.

Опыт реализации МЭШ

Как отметил Кравцов, за многие годы в Москве накоплен опыт в организации эффективной системы образования. "Это один из первых регионов, который реализовал проект "Московская электронная школа", ставший частью суверенной системы образования, благодаря которой мы не зависим в программном обеспечении, содержании образования от зарубежных поставщиков. Мы интегрировали "Московскую электронную школу" во ФГИС "Моя школа". В свою очередь, Московская область - также мощный драйвер системы образования, благодаря личной вовлеченности главы региона. Здесь есть и сельские, и городские школы, где мы отрабатываем новые технологии и методики, и потом распространяем на другие регионы", - сказал министр.

Он также обратил внимание на то, что новые технологии в образовании позволяют облегчить труд учителя, помогают повысить эффективность образования.

"В прошлом году президент поручил руководству Минцифры РФ под руководством Минпросвещения внедрить единую информационную систему ФГИС "Моя школа". В прошлом году мы подписали соглашение о том, что базовой платформой станет Московская электронная школа, которая уже несколько лет успешно используется в Москве. Очень рад, что сегодня такой продвинутый регион как Московская область выбрал самостоятельно это решение как следующий этап развития своей цифровой платформы об образовании", - добавил также Шадаев.

О Московской электронной школе

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, Московская электронная школа - это проект в сфере информатизации столичного образования. Основной целью проекта является построение новой образовательной платформы с учебно-методическим контентом и возможностями для учителей, учеников и их родителей.

МЭШ позволяет ученикам пользоваться электронным дневником, чтобы видеть оценки, расписание, домашние задания, добавлять свои достижения в собственное цифровое портфолио, использовать широкий набор современного образовательного контента. Родители школьников с помощью проекта могут отслеживать успеваемость своих детей и ее динамику в онлайн-режиме, видеть расписание занятий, сведения о каникулах, уведомлять об отсутствии ребенка в школе и многое другое. Учителям МЭШ помогает планировать содержание учебных программ, вести электронный журнал, в котором автоматически отображается информация об отсутствии ученика на занятии, выдавать домашние задания, контролировать посещаемость, проводить дистанционные уроки.

По данным пресс-службы, доступ к электронному дневнику МЭШ имеют 2,8 млн московских пользователей, среди которых более 1,1 млн учащихся, 1,7 млн родителей и свыше 65 тыс. педагогов.