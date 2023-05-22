Глава ВОЗ подтвердил курс на полную ликвидацию полиомиелита

Как отметил Тедрос Аданом Гебрейесус, после объявления о завершении международного режима ЧС по COVID-19 и болезни mpox "полиомиелит остается единственной официальной глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения"

ЖЕНЕВА, 22 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ее партнеры твердо привержены цели полностью искоренить полиомиелит. Об этом заявил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на проходящей в Женеве 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

"ВОЗ и ее партнеры по-прежнему твердо привержены завершению работы по преданию полиомиелита истории", - отметил он, напомнив, что после объявления ранее в этом месяце о завершении международного режима ЧС по COVID-19 и болезни mpox (новое наименование оспы обезьян) "полиомиелит остается единственной официальной глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения".

Как подчеркнул Гебрейесус, в 2021 году в мире было зарегистрировано рекордно низкое число заразившихся диким полиовирусом - всего пять случаев. В 2022 году произошел рост заболеваемости: 20 случаев в Пакистане, два в Афганистане и восемь в Мозамбике. С начала нынешнего года пока выявлено только три случая заражения: один в Пакистане и два в Афганистане.

В прошлом году 3 млн афганских детей "впервые получили прививку от полиомиелита". В октябре доноры пообещали выделить $2,6 млрд на поддержку усилий по искоренению этой болезни. "Мы должны сделать так, чтобы значительные инвестиции в искоренение полиомиелита не умерли вместе с полиомиелитом, а были использованы для создания систем здравоохранения в целях предоставления услуг, в которых так нуждаются общины", - заключил Гебрейесус.

Полиомиелит - опасное инфекционное заболевание, вызванное полиовирусом. Он поражает нервную систему, может вызвать паралич и привести к летальному исходу. В 1988 году Всемирная ассамблея здравоохранения выступила с призывом ликвидировать полиомиелит.