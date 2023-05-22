Лебедев предложил ввести ответственность за неисполнение решений судов в срок

Как отметил председатель Верховного суда РФ, "человек не должен стоять в очереди за правосудием"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев предложил ввести ответственность за неисполнение судебных решений в установленные законом сроки. Такое предложение он сделал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, кадры которой транслировал телеканал "Россия-24".

"Есть еще одна проблема, над которой надо работать. Должна быть помимо разумных сроков рассмотрения дел [в судах] еще и ответственность за исполнение судебных решений, чтобы вынесенное судебное решение было исполнено в установленный законом срок, и в случае несоблюдения этого срока лица, виновные в этом, должны быть наказаны, иначе теряется смысл эффективности правосудия", - сказал Лебедев.

Он напомнил, что контроль за сроком рассмотрения дел в судах особенный. "Он имеет очень важное значение, потому что человек не должен стоять в очереди за правосудием. Он не может долго ждать, потому что все проблемы, которые имеются, потеряют свое значение, если дела будут просто лежать, а не рассматриваться, - заметил Лебедев. - Поэтому установлен сейчас такой порядок: если установлено нарушение разумных сроков рассмотрения дела, гражданин, который обращается в суды, вправе потребовать компенсацию за нарушение разумных сроков рассмотрения дела". По его словам, "это очень важная и хорошая мера, хороший институт компенсации за неэффективность правосудия, за нарушения разумных сроков".

Владимир Путин согласился с тем, что при несоблюдении сроков исполнения решений судов теряется "и вера в само правосудие, в государство".

В настоящее время в УК предусмотрена ответственность за злостное неисполнение решения суда (когда лицо имеет возможность исполнить решение, но игнорирует) или воспрепятствование его исполнению (ст. 315 УК РФ), которая грозит штрафом до 50 тыс. рублей или до одного года лишения свободы, а для представителя власти, государственного или муниципального служащего - до 200 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Лебедев предложил ввести ответственность и в случае несоблюдения установленных законом сроков для исполнения решения суда.