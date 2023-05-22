Факультет нефтегазовой инженерии создадут в крупнейшем вузе Северного Кавказа

Факультет начнет работу в Северо-Кавказском федеральном университете с 1 сентября 2023 года

СТАВРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Факультет нефтегазовой инженерии начнет работу в Северо-Кавказском федеральном университете с 1 сентября 2023 года. Создать отдельный факультет решено из-за высокого спроса среди зарубежных абитуриентов, сообщили журналистам в понедельник в пресс-центре вуза.

"Нефтегазовый профиль в университете с каждым годом становится все более востребованным, особенно среди абитуриентов из стран дальнего зарубежья, численность студентов растет. Поэтому с 1 сентября в структуре СКФУ появится новый факультет нефтегазовой инженерии, который сконцентрирует трудовые и материально-технические ресурсы на дальнейшем развитии этого перспективного направления", - цитирует пресс-центр ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.

В Северо-Кавказском федеральном университете обучаются более 1,5 тыс. иностранных студентов. Из них более 170 человек из 27 стран мира проходят подготовку по направлению "Нефтегазовое дело". Образовательные программы проводят на русском и английском языках.

"Спросом у россиян и зарубежных партнеров пользуются программы повышения квалификации в области проектирования строительства нефтяных и газовых скважин, разработки и обустройства нефтегазовых месторождений, технологиям аварийно-восстановительных работ. Обучение по данным тематикам прошли только в прошлом году более 150 слушателей", - пояснили в пресс-центре.

Подготовкой кадров по этому направлению заинтересовались и представители Венесуэлы. Ректор вуза Дмитрий Беспалов провел в Москве встречу с гендиректором венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA Хоглисом Мартинесом. Стороны договорились о подготовке кадров для компании на базе СКФУ. Обсуждалась и возможность совместных научно-исследовательских проектов на базе лаборатории технологических жидкостей и тампонажных материалов вуза.