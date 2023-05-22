Верховный суд предложил не направлять в СИЗО женщин лишь из-за отсутствия места жительства

Также Верховный суд предложил не привлекать к уголовной ответственности лиц, впервые совершивших нетяжкие преступления и ранее несудимых

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Верховный суд России предложил не привлекать к уголовной ответственности за нетяжкие преступления лиц, впервые их совершивших и ранее несудимых, и если обвиняемая женщина - ограничиться предупреждением о недопустимости совершения таких действий повторно. Кроме того, суд предложил запретить помещать обвиняемых в нетяжких преступлениях женщин под стражу лишь потому, что у нее нет постоянного места жительства по месту проведения следствия, сообщил, говоря о подготовленном по поручению президента законопроекте, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, кадры которой транслировал телеканал "Россия-24".

"Мы подготовили соответствующий законопроект, направленный на гуманизацию правоприменительной практики в отношении женщин, в отношении лиц, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести. Конечная цель этого законопроекта заключается в том, что человек, если он впервые привлечен за эти правонарушения, не привлекался бы к уголовной ответственности вообще, чтобы была сначала административная или иная дисциплинарная ответственность. И только в случае повторного совершения этих действий может наступить уголовная ответственность", - сказал Лебедев.

"Что касается привлечения к уголовной ответственности женщин, то мы предлагаем сейчас такую конструкцию: чтобы за преступления небольшой тяжести даже в тех ситуациях, когда женщина находится без прописки, без регистрации, все равно ее не привлекать к уголовной ответственности, - сообщил глава ВС. - Да, у нее регистрации нет, но у нее есть место пребывания, ее местонахождение известно. Но даже если и неизвестно, государство может дать возможность предупредить ее о недопустимости совершения повторно таких действий или действий иного характера небольшой или средней тяжести, за которые тогда уже можно будет привлекать к уголовной ответственности".

Помещение женщин в СИЗО

Лебедев также рассказал, как в настоящее время в правоприменительной практике решается вопрос заключения женщин, обвиняемых в нетяжких преступлениях, под стражу. "Суды поступали таким образом: совершено преступление небольшой или средней тяжести, но нет регистрации. Полагали, что, раз регистрации нет, где же тогда ее разыскивать или что она может сделать. Предполагать, наверное, не надо: нет регистрации - есть место пребывания, все знают, где она живет. Если нет - что же, найдут ее. Сейчас возможности розыска, установления места пребывания таких лиц очень большие, так что это не проблема. Я думаю, государство может это сделать", - сказал он.

По его словам, работа над законопроектом практически завершена, и он направлен на обсуждение экспертов.