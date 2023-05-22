В Париже около 45 тыс. полицейских будут следить за порядком в день открытия ОИ-2024

Также в городе к Олимпиаде дополнительно установят 400 камер видеонаблюдения

ПАРИЖ, 22 мая. /ТАСС/. Около 45 тыс. жандармов и полицейских будут следить за соблюдением порядка в Париже в день открытия Олимпийских игр 26 июля 2024 года. Об этом в понедельник сообщил телеканал BFM.

По его данным, церемония открытия Олимпиады пройдет на реке Сена. В мероприятии примут участие порядка 10 тыс. спортсменов, которые на прогулочных кораблях преодолеют шестикилометровый маршрут от Аустерлицкого моста до Йенского моста, расположенного у Эйфелевой башни. С берега за церемонией будут наблюдать около 500 тыс. человек.

"В общей сложности в обеспечении порядка в этот день будут задействованы около 45 тыс. сотрудников полиции и жандармерии", - сообщил специалист по вопросам безопасности Доминик Ризе. "То есть, речь идет о том, что на участке в 1 км будут дежурить 3 750 полицейских и жандармов", - добавил он. Кроме того, по его словам, в городе к Олимпиаде будет дополнительно установлено 400 камер видеонаблюдения. По данным телеканала, французские власти планируют выделить на вопросы, связанные с обеспечением безопасности, около €320 млн.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.