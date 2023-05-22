Протасевич после помилования намерен остаться в Белоруссии

Он сообщил, что пока у него нет каких-то конкретных планов

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Участник признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Роман Протасевич, помилованный президентом республики Александром Лукашенко, не планирует уезжать из страны и хочет работать на ее благо.

"Я буду настроен на созидание, буду уделять максимум времени своей семье", - приводит в понедельник его слова агентство БелТА. Он сообщил, что давно "отписался от всех возможных инфоресурсов". "Я имею в виду прозападных, оппозиционных, потому что там нового я про себя ничего не узнаю. Меня не интересует, что там происходит, что там говорят", - уточнил Протасевич.

На вопрос о желании остаться в стране, он ответил: "Безусловно". "Пока по понятным причинам у меня нет каких-то конкретных планов. Наверное, запишусь в тренажерный зал, выберусь на природу на денек-два, к речке, озеру просто выдохнуть, чтобы двигаться дальше", - сказал Протасевич.

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Ранее он сообщал, что указ о его помиловании подписан президентом 16 мая. Минский областной суд 3 мая приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Тогда инстанция постановила оставить его под домашним арестом до вступления приговора в силу. Защита не стала обжаловать решение суда. 18 мая ТАСС в Минском областном суде сообщили, что приговор вступил в силу.

Протасевич был задержан в Минске 23 мая 2021 года вместе с россиянкой Софьей Сапегой после того, как следовавший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Белоруссии из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. Им были предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, разжигании социальной вражды.