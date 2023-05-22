В Москве откроется во второй раз летний кинотеатр во дворе бара "Стрелка"

В рамках открытия состоится российская премьера черно-белой драмы Жака Одиара "Париж, 13-й округ"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Команда кинотеатра "Художественный" при поддержке онлайн-кинотеатра Kion запускают новый сезон Summer Cinema by Kion, летний кинотеатр откроется во дворе бара "Стрелка" 2 июня. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе кинотеатра.

"Летний кинотеатр во дворе бара "Стрелка" откроется во второй раз 2 июня. Совместно с кинопрокатной компанией A-One в рамках открытия состоится российская премьера черно-белой драмы Жака Одиара "Париж, 13-й округ". Мировая премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале в 2021 году в рамках основной программы", - сказали в пресс-службе.

В кинотеатре уточнили, что в репертуар нового сезона войдут культовые фильмы мирового и российского кинематографа, оригинальные фильмы и сериалы из линейки Kion Originals, специальные показы и новинки кинопроката, отобранные программным директором Summer Cinema Стасом Тыркиным.

Формат летнего кинотеатра позволит совместить просмотр фильмов на большом экране с атмосферой террасы и кухней бара "Стрелка", где во время сеанса зрители партера смогут заказать еду и напитки.

"Второй сезон летнего кинотеатра Summer Cinema by Kion вновь предложит желающему развеяться на свежем воздухе зрителю высококачественную и разнообразную программу премьер, новых прокатных фильмов, а также спецпоказов картин прошлых лет как классических, так и тех, что, возможно, прошли мимо его внимания в течение года", - сказал программный директор кинотеатра "Художественный" и Summer Cinema by Kion Стас Тыркин.