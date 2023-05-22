Больше половины опрошенных британцев считают Brexit неудачным решением

Всего 9% респондентов считают, что выход страны из состава ЕС оказался успешным

ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Большинство граждан Великобритании считают, что выход страны из состава ЕС (Brexit) обернулся провалом. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты социологического опроса, который был проведен 17-18 мая компанией YouGov.

62% респондентов ответили утвердительно на вопрос, считают ли они Brexit скорее неудачей. Среди тех, кто на референдуме 2016 года по этому вопросу проголосовал за сохранение членства в ЕС, подобным образом ответили 89% опрошенных, среди тех, кто поддержал разрыв связей с Брюсселем, - 37%.

При этом всего 9% респондентов считают, что Brexit оказался успешным (3% среди тех, кто проголосовал против, и 20% среди тех, кто был за). Наконец, 20% британцев считают, что выход из ЕС не стал ни провальным, ни успешным.

Самым популярным мнением о причинах краха идеи, за которую почти семь лет назад проголосовали 51,89% участников плебисцита, стало то, что затея с "разводом" с Брюсселем была изначально обречена на провал. Так думают 56% респондентов. Еще 33% винят в этом неумелые действия правительства, как нынешнего, так и предыдущих.

Всего в рамках исследования были опрошены 2 тыс. человек.

О Brexit и его последствиях

Согласно опубликованному в декабре прошлого года опросу Ассоциации торговых палат Великобритании, большинство британских компаний - 56% - испытывают трудности в связи с необходимостью адаптации к новым правилам ведения торговли, вступившим в силу после Brexit. Согласно исследованию, 77% опрошенных также признались, что заключение Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией в декабре 2020 года не помогло им увеличить продажи.

Тогда же Центр европейских реформ опубликовал свои подсчеты. Они показали, что выход из состава Евросоюза обошелся Великобритании к июню 2022 года в £33 млрд ($40 млрд) в виде недополученных инвестиций и доходов от торговли.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов.