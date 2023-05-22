WhatsApp разрешил редактирование сообщений в течение 15 минут

Как сообщила администрация мессенджера, функция будет доступна по всему миру

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta) разрешил пользователям редактировать сообщения в течение 15 минут после их отправки. Об этом сообщается в понедельник на сайте мессенджера.

"Мы рады дать вам больше контроля над вашими чатами - от исправления описки до добавления нового контента в сообщение. Надо просто нажать на сообщение, которое собираешься отредактировать, и выбрать соответствующую функцию в течение 15 минут после отправки", - отметила администрация WhatsApp.

Функция будет доступна по всему миру, но будет вводиться постепенно. В некоторых регионах - каких именно, в сообщении не говорится - возможность редактировать сообщения появится в течение нескольких недель.

Функция редактирования сообщений - одно из наиболее частых пожеланий пользователей WhatsApp.