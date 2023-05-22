В Югре во время открытия международной акции "Спасти и сохранить" высадили деревья

В регионе также проведут уборку мест массового отдыха, берегов водоемов, парков, лесных массивов, особо охраняемых природных территорий от мусора

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мая. /ТАСС/. В Ханты-Мансийске в понедельник прошло открытие XX Международной экологической акции "Спасти и сохранить". В ходе нее в регионе стартовали мероприятия по высадке деревьев и уборке территорий от мусора, сообщили ТАСС организаторы акции.

"Сегодня в Ханты-Мансийске прошло торжественное открытие XX Международной экологической акции "Спасти и сохранить". В ее рамках началась "Зеленая волна" - серия мероприятий по очистке, озеленению территорий, защите окружающей среды, формированию экологичного образа жизни. Так, в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и ряде других муниципальных образований сегодня прошла высадка деревьев и уборка мусора", - сказал собеседник агентства.

В муниципальных образованиях Югры в ходе "Зеленой волны" пройдет уборка мест массового отдыха, берегов водоемов, парков, лесных массивов, особо охраняемых природных территорий от мусора. Запланированы посадки деревьев и кустарников, а также уход за ранее высаженными деревьями.

Как отметила губернатор Югры Наталья Комарова в своем Telegram-канале, в "Зеленой волне" примут участие представители 61 страны и 78 регионов России. "Нашей акции 20 лет. В ней наряду со взрослыми принимают участие дети и молодые люди из разных уголков планеты, которые участвуют в наших конкурсах-выставках детского творчества "Красная книга глазами детей" и "Мы в ответе за тех, кого приручили", - добавила она.

По данным властей Югры, XX международная экологическая акция "Спасти и сохранить" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре пройдет с 22 мая по 22 ноября 2023 года под эгидами международной организации северных регионов "Северный форум" и комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В ходе нее планируются более 50 мероприятий, в частности - это конференции, обсуждение актуальных экологических вопросов, общение экспертов и ученых, экоуроки, субботники, посадки, уборка и благоустройство территорий, конкурсы. По данным организаторов, за годы проведения "Спасти и сохранить" объединила более 6 млн человек из России и около 90 стран.