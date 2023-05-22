Петербургский Политех стал участником научных экспериментов на адронном коллайдере NICA

Вуз имеет большой опыт в области физики элементарных частиц, физики высоких энергий, детекторных технологиях, а также в разработке систем сбора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) стал участником международных коллабораций MPD и SPD коллайдеров комплекса NICA Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба вуза.

"Ученые СПбПУ принимают участие в экспериментах на двух основных установках коллайдера - MPD (Multi-Purpose Detector) и SPD (Spin Physics Detector). MPD предназначен для проведения экспериментов в области ядерной физики, связанной с изучением особенностей рождения частиц в протон-протонных, протон-ядерных и ядро-ядерных столкновениях. SPD (Spin Physics Detector) предназначен для проведения экспериментов по спиновой физике", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Политех имеет большой опыт в области физики элементарных частиц, физики высоких энергий, детекторных технологиях, а также в разработке систем сбора, обработки и анализа больших данных. В этой связи ученые СПБПУ будут заниматься разработкой специализированного программного обеспечения для решения конкретных задач, а также разработкой машинного оборудования и электронных модулей для системы сбора данных SPD и интерфейса с NICA. В научную группу вошли 17 человек, среди которых семь студентов.

"Проекта масштаба NICA в области физики высоких энергий, физики элементарных частиц и ядерной физики, на территории России и бывшего Советского Союза не было с середины 1980-х годов. Суть экспериментов на коллайдере NICA будет заключаться в том, чтобы определить границы существования ядерной материи и подойти к глубокому пониманию структуры протона. Участие СПбПУ в данном проекте является продолжением и развитием работ под моим руководством, проводимых по настоящее время в международных коллайдерных экспериментах Брукхейвенской Национальной Лаборатории в США и ЦЕРН в Швейцарии с конца 1990-х годов", - приводит пресс-служба слова возглавившего научную группу СПбПУ профессора Высшей школы фундаментальных физических исследований Физико-механического института СПбПУ, доктора физико-математических наук Ярослава Бердникова.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого имеет статус национального исследовательского университета. Ежегодно там проводятся международные симпозиумы и конференции, участие в которых принимают выдающиеся ученые со всего мира.