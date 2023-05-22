В МЧС предупредили о дожде, грозе и сильном ветре 22 мая в Москве

ГУ МЧС рекомендуют водителям снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о кратковременном дожде, грозе и ветре с порывами до 15 м/с в ближайшее время.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час и до 22:00 22 мая местами в городе Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе ветер с порывами 12-15 м/с", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного главка ведомства.

В связи с непогодой в ГУ МЧС рекомендуют водителям снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, также лучше избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. Парковать машины лучше вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от дождя под деревьями.