В Госсовете Крыма заявили, что одобрение США атаки ВСУ не влияет на жителей полуострова

По словам спикера Госсовета Владимира Константинова, республике не привыкать к угрозам от киевского режима

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Заявления представителей США о допустимости ударов по Крыму со стороны Украины никак не влияют на развитие и жизнь полуострова, республике не привыкать к угрозам от киевского режима. Об этом ТАСС в понедельник заявил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.

"Наша задача - укреплять свои технические возможности. Уверен, что Министерство обороны РФ этим как раз и занимается. Все профильные службы работают. Мы под угрозой террористических атак киевского режима находимся уже девять лет. Нам не привыкать. Поэтому Крым живет, работает и процветает. И будет процветать, несмотря ни на какие заявления Салливана и прочих ему подобных", - сказал Константинов.

Спикер подчеркнул, что Украине не нужно официальное разрешение на применение западного вооружения для атак по территории РФ, о чем говорят удары по Белгородской, Брянской и Курской областям. "На самом деле никто не стесняется. Любое оружие в ход пускают, устраивают теракты против мирных российский граждан. Зачем им для этого нужны американцы с их согласованиями, если они всего этого демонстративно не замечают? Как не замечали восьмилетней террористической войны Украины против мирного населения Донбасса", - добавил политик.

В воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу CNN, что Соединенные Штаты не устанавливали каких-либо ограничений по использованию своего оружия Украиной для ударов по Крыму, поскольку считают полуостров украинской территорией.