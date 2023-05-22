Поезд "Ласточка" начнет курсировать между Майкопом и аэропортом Сочи с 1 июня

Информацию о наличии мест и стоимости билетов можно узнать на официальном сайте ОАО "РЖД"

СОЧИ, 22 мая. /ТАСС/. Аэропорт Сочи с 1 июня станет доступнее для жителей Адыгеи благодаря новому железнодорожному маршруту "Ласточки". Информация о новом дневном поезде появилась на сайте РЖД.

"Для улучшения транспортного обслуживания жителей Адыгеи и Краснодарского края с 1 июня назначается поезд № 814 сообщением аэропорт Сочи - Майкоп. На маршруте будут ходить комфортабельные составы "Ласточка", - говорится на сайте.

Отмечается, что отправиться в путь новым поездом пассажиры смогут ежедневно, с остановками на станциях Адлер, Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревская, Шепси, Туапсе, Хадыженская и Белореченская.

"Ласточка" аэропорт Сочи - Майкоп станет вторым дневным поездом, который свяжет столицу Адыгеи и Черноморское побережье. Сейчас жители республики могут добраться в Сочи поездом № 834 сообщением Майкоп - Имеретинский курорт.

"Ласточки" дальнего следования со станции Аэропорт Сочи в данный момент курсируют до станций Анапа, Новороссийск и Ростов-Главный.

Продажа проездных документов на поезд № 814 сообщением аэропорт Сочи - Майкоп уже открыта. Информацию о наличии мест и стоимости билетов можно узнать на официальном сайте ОАО "РЖД".