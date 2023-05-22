В Госдуму внесли законопроект о включении "зеленых" отходов в понятие ТКО

Документ также предполагает закрепление понятия "отходы строительства и ремонта"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госсовет Республики Татарстан, а также депутаты Госдумы Марат Нуриев и Айрат Фаррахов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о включении "зеленых" отходов - веток, травы, листьев - в категорию твердых коммунальных отходов (ТКО). Также документ, размещенный в думской электронной базе, предполагает закрепление понятия "отходы строительства и ремонта".

"Законодательно такие ["зеленые"] отходы не отнесены к ТКО, что требует нормативного определения статуса отходов, образующихся от уборки придомовых территорий и при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. <...> Законопроектом расширяется понятие ТКО, закрепленное в статье 1 федерального закона ("Об отходах производства и потребления", - прим. ТАСС), путем отнесения к ТКО отходов, образующихся на придомовых территориях в процессе содержания зеленых насаждений, в пределах действующих нормативов накопления ТКО", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Поясняется, что изменение позволит вывозить ветки, листья, траву, так как сжигать их на территории населенных пунктов запрещено.

Законопроектом также предусмотрено введение понятия "отходы строительства и ремонта". Авторы законопроекта отметили, что в российском законодательстве нет механизма обращения с отходами от строительства и ремонта, которые составляют до 80% несанкционированных свалок. Кроме того, субъекты РФ не имеют полномочий регулирования отрасли.

В новое понятие предлагается включить отходы, образовавшиеся в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса зданий, строений, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, инженерных коммуникаций объектов промышленного и гражданского назначения, включенные в Федеральный классификационный каталог отходов. По мнению авторов, это исключит условия для образования несанкционированных свалок отходов строительства.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.