Почти 14 тыс. человек переселят из аварийного жилья в Подмосковье до конца 2023 года

Во всех квартирах для переселения на вторичном рынке, есть ремонт, оборудованы ванные комнаты, кухни

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Программу переселения жильцов в Подмосковье из домов, признанных аварийным до 1 января 2017 года, планируют завершить до конца текущего года. За этот период будут расселены почти 14 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Программу, в которую входит жилье, признанное аварийным до 2017 года, мы завершаем в этом году. На первом этапе нашей задачей было расселить порядка 23,9 тыс. человек - это 814 домов. Сейчас половина этого малопригодного для жизни фонда уже расселена. Для ускорения мы в том числе использовали сертификаты на переселение, по которым жилье можно было не ждать, а купить в подходящем городе Подмосковья. В 2024 году мы приступаем к следующему этапу - расселению аварийного жилья, которое признано таковым до 1 января 2022 года", - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

Как уточнил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев, почти 14 тыс. человек планируется переселить из аварийного жилья в Московской области до конца текущего года. Суммарная площадь аварийного жилья, в котором они проживают, составляет около 226 тыс. кв. м.

"У нас есть пять способов переселения - дома, которые ввели в эксплуатацию, где идет передача квартир, строящиеся МКД, где мы покупаем квартиры; ПИР+СМР (Единый контракт на проектирование и строительство - прим. ТАСС), где мы отторговали и являемся участниками строительства; покупка готового жилья на вторичном рынке либо выплата выкупной стоимости, а также инвестконтракты. Во всех квартирах, которые мы закупаем для переселения на вторичном рынке, есть ремонт, оборудованы ванные комнаты, кухни", - процитировали в сообщении Локтева.

В пресс-службе рассказали, что в настоящее время семь домов введены в эксплуатацию в Ступине, Зарайске, Шатуре, Рузе, Ногинске, а также Солнечногорском и Дмитровском городских округах. В них должны переехать более 1 тыс. граждан. В июне будет получено разрешение на строительство еще 29 домов - жилье в них получат порядка 7 тыс. человек. Кроме того, в 11 строящихся многоквартирных домах выкуплены квартиры для переселения 2 тыс. граждан. Помимо этого, в 11 городских округах будет организована выплата выкупной стоимости либо покупка квартир на вторичном рынке.