В Сочи первый инклюзивный цирковой фестиваль собрал 130 артистов из России и Белоруссии

Гостями мероприятия стали руководители филиалов "Росгосцирка"

СОЧИ, 22 мая. /ТАСС/. Международный фестиваль циркового искусства для детей с ограниченными возможностями здоровья "Обыкновенное чудо необыкновенных детей" собрал в Сочи 130 участников из России и Белоруссии. Информация об итогах фестиваля опубликована на сайте администрации Сочи в понедельник.

"В гала-концерте инклюзивного фестиваля циркового искусства "Обыкновенное чудо необыкновенных детей" приняли участие 130 юных артистов из России и Белоруссии, прошедших конкурсный отбор в восьми номинациях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что артисты представили жюри акробатические трюки, актерские дуэты и номера, демонстрирующие победу таланта над медицинскими диагнозами. Акробаты, гимнасты, эквилибристы, жонглеры и артисты комического жанра записали видеообращения к зрителям с рассказом о себе.

Гостями мероприятия стали руководители филиалов "Росгосцирка".

В рамках фестиваля также состоялся форум "Формы и методы социокультурной реабилитации. Цирковое искусство как новое слово в инклюзии".