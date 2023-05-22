В Татарстане ввели временное ограничение на посещение лесов

Оно будет действовать 21 день

КАЗАНЬ, 22 мая. /ТАСС/. Ограничение на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств введено в Татарстане с 22 мая на 21 день. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба министерства лесного хозяйства республики.

"В связи с высоким классом пожарной опасности в лесах <…> в Республике Татарстан введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств с 22 мая на 21 календарный день. Ограничения установлены в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах организовано круглосуточное дежурство, усилено патрулирование в лесных массивах, также будут сформированы временные посты в местах массового посещения лесов в выходные дни.

"В целом, обеспечена полная готовность сил и средств пожаротушения, в том числе резервных, для оперативного реагирования на сообщения о лесных пожарах", - говорится в сообщении.