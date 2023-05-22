В пресс-службе Прилепина рассказали о его состоянии

Состояние сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" стабильное, он проходит реабилитацию

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Состояние сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина, пострадавшего при попытке покушения, стабильное, он проходит реабилитацию. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе политика.

"Состояние Захара Прилепина стабильное. По рекомендации врачей он продолжает оставаться в палате интенсивной терапии. Захару Прилепину проводят реабилитационные мероприятия, в том числе активную и пассивную лечебную физкультуру", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил собеседник агентства, на ближайшее время запланирована консультация с врачами федеральных научно-медицинских центров для согласования дальнейшей тактики лечения и реабилитации. Ранее писатель перенес три операции на ноги и поясничный отдел.