22 мая, 16:41

В пресс-службе Прилепина рассказали о его состоянии

Состояние сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" стабильное, он проходит реабилитацию

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Состояние сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина, пострадавшего при попытке покушения, стабильное, он проходит реабилитацию. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе политика.

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"Состояние Захара Прилепина стабильное. По рекомендации врачей он продолжает оставаться в палате интенсивной терапии. Захару Прилепину проводят реабилитационные мероприятия, в том числе активную и пассивную лечебную физкультуру", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил собеседник агентства, на ближайшее время запланирована консультация с врачами федеральных научно-медицинских центров для согласования дальнейшей тактики лечения и реабилитации. Ранее писатель перенес три операции на ноги и поясничный отдел. 

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