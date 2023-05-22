В Крыму представили новый учебник "Настоящая российская журналистика для новых регионов"

Пособие поступит в вузы бесплатно

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Новый учебник для студентов журфаков новых регионов презентовали в понедельник в Крыму. Пособие "Настоящая российская журналистика для новых регионов" поступит в вузы бесплатно, сообщил ТАСС в понедельник автор учебника - первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ, заведующий кафедрой журналистики Херсонского государственного педагогического университета Александр Малькевич.

"Учебник называется "Настоящая российская журналистика для новых регионов". Представили его сегодня официально. Он разработан на базе Херсонского государственного университета, сейчас это Херсонский государственный педагогический университет. Идея в том, что его подарят всем вузам новых регионов, где есть кафедры журналистики, факультеты журналистики, всем я передаю его абсолютно бесплатно", - сказал Малькевич.

Собеседник агентства отметил, что новый учебник рассказывает о том, что такое настоящая журналистика, он включает контрольные вопросы, домашние задания, вопросы для самопроверки и указывает на использованную литература после каждой главы.

"Мы его делали нашей командой и Фондом развития новых медиа. Вступительную статью написала ректор Херсонского государственного педагогического университета Татьяна Томилина, апробацию он проходил на базе вуза. То есть это большой фундаментальный труд, там около 330 страниц. Основная идея в том, что мы рассказываем людям, нашим коллегам в новых регионах, какая она российская журналистика <...>", - уточнил Малькевич.

По его словам, тиражироваться учебник по журналистике будет в том числе в электронном виде для дистанционных занятий.