В Чувашии "Губернаторский лагерь" по стандартам "Артека" расширит географию в 2024 году

Проект стартует 29 мая на базе физкультурно-оздоровительного центра "Белые камни"

ТАСС, 22 мая. Проект круглогодичного детского "Губернаторского лагеря" по стандартам "Артека" в следующем году будет расширен на физкультурно-оздоровительный центр (ФОЦ) "Росинка" и лагерь "Лесная сказка" в Чувашии. Об этом сообщил в понедельник глава Чувашии Олег Николаев в Telegram-канале.

"Проект "Губернаторский лагерь" в Чувашии расширит географию реализации. Об этом договорились с руководством "Артека". Уже 29 мая этот проект стартует на базе физкультурно-оздоровительного центра "Белые камни", а в следующем году - в ФОЦ "Росинка" и лагере "Лесная сказка". В "Губернаторском лагере" примет участие порядка 1 300 детей, студентов и педагогов со всей республики на три смены с разными тематиками в год", - написал Николаев.

Он отметил, что базы в республике получат все программы и традиции "Артека". "Это большой межведомственный проект с привлечением больших ресурсов, в том числе кадровых. Такая перезагрузка позволит организовать для детей Чувашии незабываемый отдых", - написал Николаев.

В апреле Николаев сообщал, что круглогодичный детский "Губернаторский лагерь" по стандартам "Артека" будет создан на базе существующего физкультурно-оздоровительного центра "Белые камни" в Чувашии этим летом. Соответствующее трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписано между правительством Чувашии, Международным детским центром "Артек" и Чувашским государственным педагогическим университетом.

Международный детский центр "Артек" реализует проект "Губернаторский лагерь" с 2018 года. Цель проекта - повышение доступности лучших практик работы с детьми и расширение возможностей развития для школьников.