Больше 200 свалок мусора обнаружили на сельхозземлях в четырех регионах СКФО

В пресс-службе Северо-Кавказского управления Россельхознадзора заявили, что несанкционированные мусорные полигоны ведут к риску распространения гриппа птиц

СТАВРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Более 200 неликвидированных свалок мусора обнаружили в четырех регионах Северного Кавказа. Несанкционированные мусорные полигоны ведут к риску распространения гриппа птиц, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Северо-Кавказского управления Россельхознадзора.

"В настоящее время на территории Ставропольского края зафиксировано 166 неликвидированных свалок (343 га), в Карачаево-Черкесии - 20 (4,85 га), в Кабардино-Балкарии - 20 (11,4 га), в Северной Осетии - 16 (20,11 га)", - говорится в сообщении.

Мусорные свалки не только наносят вред экологии и являются источником природных пожаров, но и способствуют распространению опасных болезней. "Неликвидированные мусорные скопления становятся местом постоянного обитания или остановок на пути миграции большого числа чаек, распространяющих высокопатогенный грипп птиц среди диких и домашних особей", - говорится в сообщении.

По информации управления, в мае 2023 года в некоторых российских регионах зафиксирован резкий рост случаев гибели чаек. Очаги заболевания обнаружены в Кировской, Смоленской, Калужской, Калининградской, Тверской областях, в Марий Эл и Удмуртии. Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано незамедлительно приступить к ликвидации свалок на землях сельскохозяйственного назначения.