Путин поздравил участников АНО "Россия - страна возможностей" с пятилетием организации

Как отметил президент, организация помогает миллионам найти себя в разных сферах

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников, экспертов, наставников и партнеров автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" с пятилетием. Телеграмма главы государства опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Создание АНО "Россия - страна возможностей" позволило миллионам людей, особенно молодежи во многих регионах России и зарубежных государствах найти дело по душе, реализовать себя и свои способности, добиться успеха в самых разных сферах - в творчестве и бизнесе, на государственной службе и общественном поприще, в образовании, благотворительности, волонтерстве, просвещении", - говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства отметил, что все инициативы и проекты платформы неизменно содержательны и востребованы, объединяют вокруг ключевых задач развития российских регионов и страны в дружные, сплоченные команды участников, раскрывают их созидательный потенциал. "Лидеры России", "Цифровой прорыв", "Учитель будущего", "Большая перемена" - только некоторые программы, убедительно демонстрирующие впечатляющий масштаб деятельности АНО "РСВ", - подчеркнул он.

"Важно, чтобы проект "Россия - страна возможностей" и впредь укреплял сложившиеся традиции, помогал юношам и девушкам определиться в профессии и в жизни", - добавил президент, пожелав участникам автономной некоммерческой организации всего наилучшего.

Автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года.

Платформа объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху. За пять лет работы платформы участниками ее проектов стали 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами - более 1 500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.