22 мая, 17:18

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учебными стрельбами

По словам Михаила Развожаева, в городе все спокойно

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Громкие звуки в Севастополе связаны с проводимыми тренировками расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота, которые включают учебные стрельбы. Об этом в понедельник сообщил глава региона Михаил Развожаев.

"Громкие звуки в городе - это на Северном молу флот проводил тренировки расчетов ППДО, включающие в себя проведение учебных стрельб. В городе все спокойно", - написал он в своем Telegram-канале.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. 

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация