Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учебными стрельбами

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Громкие звуки в Севастополе связаны с проводимыми тренировками расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота, которые включают учебные стрельбы. Об этом в понедельник сообщил глава региона Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в городе - это на Северном молу флот проводил тренировки расчетов ППДО, включающие в себя проведение учебных стрельб. В городе все спокойно", - написал он в своем Telegram-канале.
Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников.