22 мая, 17:34

Первый канал 3 июня покажет праздничный концерт ко Дню защиты детей

В концерте примут участие юные жители Донбасса, а также победители и финалисты конкурса патриотической песни "Za Победу!"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей, покажут в эфире Первого канала 3 июня. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе вещателя.

"Концерт ко Дню защиты детей "Голоса надежды" [покажут] 3 июня в 19:20 [мск] на Первом канале", - рассказали в пресс-службе.

В концерте примут участие юные жители Донбасса, победители и финалисты конкурса патриотической песни "Za Победу!", которые исполнят композиции в дуэтах с популярными артистами, среди которых Николай Басков, Лариса Долина, Валерия, Олег Газманов, Shaman, Родион Газманов, Денис Майданов и другие. Ведущими выступят Руслан Осташко, Александр Олешко, Юлия Барановская. 

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