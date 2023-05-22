В Петербурге построят пять новых мостов через Неву до 2040 года

Это мосты в составе Широтной магистрали скоростного движения, в створе Большого Смоленского проспекта, Арсенальный мост и Ново-Адмиралтейский мост

САНКТ-ПЕТEPБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Создание пяти новых мостов через Неву включено в план развития Санкт-Петepбурга до 2040 года. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петepбурга Александр Беглов в эфире "Радио России".

"Как мы и обещали, к 320-й годовщине со дня основания Петербурга завершится капитальный ремонт Биржевого моста. В проект генерального плана развития города до 2040 года мы включили пять новых переправ через Неву. Это мосты в составе Широтной магистрали скоростного движения, в створе Большого Смоленского проспекта, Арсенальный мост и Ново-Адмиралтейский мост", - сказал губернатор Петербурга.

Реконструкция Биржевого моста, который соединяет Васильевский и Петроградский острова в центре Петербурга, велась с октября 2021 года. Капитальный ремонт затронул все конструктивные элементы. Рабочее движение по мосту открылось в ноябре 2022 года, но специалисты продолжали отладку разводного механизма, монтаж нового перильного ограждения с декором в виде трезубца и другие работы.