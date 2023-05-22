МЧС предупредило москвичей о сильном тумане до утра 23 мая

Водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило в понедельник экстренное предупреждение о тумане с видимостью 100-500 м до утра вторника.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 09:00 утра 23 мая местами по городу Москве ожидается туман с видимостью 100-500 м", - сказали в пресс-службе главка.

В МЧС в связи с непогодой советуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, также рекомендуется избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений.