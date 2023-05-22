В Костромской области летом трудоустроят 1,5 тыс. студентов

Из них более 10% будут работать на предприятиях ОПК

ТАСС, 22 мая. Более 1,5 тыс. студентов будут трудоустроены летом в Костромской области, из них свыше 150 человек будут выполнять госзаказ на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил в понедельник в Telegram-канале глава региона Сергей Ситников.

"Бойцы стройотрядов Костромской области летом будут работать на производстве и в строительстве. В движении - более 1 500 студентов региона. <…> В этом году пять отрядов в составе 150 человек будут помогать выполнять гособоронзаказ", - написал Ситников.

Как уточнили в пресс-службе облправительства, на работу студентов примут в научно-производственное предприятие "ИТЭЛМА", электромеханический завод "Пегас", Костромской завод автокомпонентов, НАО "СВЕЗА Кострома", они также будут задействованы на объектах газификации, соцобъектах по нацпроектам и федеральным программам. В настоящее время на 20 предприятиях области уже трудоустроены 94 студента. "Поддерживаю и приветствую привлечение студентов к работе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Это очень важно, особенно будущим инженерам. Прошу сегодня больше внимания уделять вопросам газификации, строительства социальных объектов, оборонно-промышленному комплексу", - цитирует пресс-служба губернатора.

Как уточнили в пресс-службе, также в регионе на 17% вырос спрос среди молодежи на участие в стройотрядах: помогать региону возводить социально значимые объекты будут 734 студента сельскохозяйственной академии, Костромского государственного университета, колледжа отраслевых технологий строительства и лесной промышленности, политехнического колледжа и других образовательных учреждений.