Путин в Кремле проведет церемонию вручения госнаград

По данным пресс-службы главы государства, их получат выдающиеся россияне в области культуры, космонавтики, образования

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет церемонию вручения государственных наград за достижения в различных областях.

Как сообщала пресс-служба главы государства, мероприятие пройдет в Екатерининском зале Кремля. "Будет отмечена деятельность выдающихся россиян в области культуры, космонавтики, образования, а также ряда других сфер", - говорится в сообщении.

О церемониях награждения

Президент регулярно вручает госнаграды, указы о которых выходили за последнее время. Как отмечал Путин, такие мероприятия собирают выдающихся граждан, заслуженных и неординарных людей, чьи достижения имеют для России особую ценность.

Подобные встречи могут быть тематическими или объединять деятелей из разных сфер. Так, 8 Марта глава государства награждал выдающихся женщин - представительниц различных профессий, 9 февраля, в день векового юбилея отечественной гражданской авиации, вручал награды работникам отрасли, а в конце декабря прошлого года на торжественной церемонии в Кремле чествовали Героев России, руководителей Донбасса и матерей-героинь.

Международные контакты

Кроме того, как сообщал президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик, он планирует 23 мая в Москве встретиться с российским лидером.

В Кремле о дате таких переговоров не сообщали, однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее в интервью одному из телеканалов Республики Сербской говорил, что контакты между руководством РФ и этого энтитета БиГ состоятся до конца мая.

Додик вступил в должность президента Республики Сербской в ноябре 2022 года. Его последняя встреча с Путиным прошла в Кремле в сентябре 2022 года, когда Додик еще являлся членом Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа.