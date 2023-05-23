Госдума обсудит ответ на политику Польши и штрафы до 200 тыс. рублей за укусы животных

Также рассмотрят ратификацию соглашения о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит обращение к правительству РФ о запрете транзита фур из Польши через российскую территорию, введение штрафов до 200 тыс. рублей за укусы животных и ратификацию соглашения с Киргизией о создании объединенной системы противовоздушной обороны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье в своем Telegram-канале призвал в ответ на антироссийскую политику Варшавы прекратить проезд польских фур по территории России. По его словам, необходимо "запретить Польше наживаться на России" и обеспечить перегрузку товаров на российские грузовики, чтобы на транспортировке могли зарабатывать граждане РФ. В проекте обращения палаты, опубликованном в понедельник, речь идет не только о запрете, но и об исключении заправки польских грузовиков по российским розничным ценам на топливо с введением для них цен на топливо на уровне Европейского союза.

Запланировано второе чтение законопроекта об административной ответственности за ненадлежащее обращение с домашними животными. Согласно поправкам, поддержанным ранее профильным думским комитетом по госстроительству и законодательству, за нарушения правил обращения с животными, которые привели к причинению вреда жизни или здоровью либо имуществу без признаков уголовно наказуемого деяния, предлагается для граждан ввести штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Также предлагается сделать примечание, что административная ответственность за это нарушение не применяется к владельцу животного в случае, если инцидент произошел в момент, когда животное находилось под присмотром другого человека, а также "в случае, если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц".

Кроме того, в планах палаты рассмотрение ратификации соглашения о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики. Соответствующее соглашение между двумя странами было достигнуто 16 августа 2022 года в Москве. Документ вступит в силу после выполнения сторонами внутригосударственных процедур.