Новые регионы РФ примут участие во Всероссийском координационном совете омбудсменов

Основная тематика мероприятия - защита и соблюдение прав людей в сфере социального обслуживания, рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Представители новых регионов РФ примут участие в работе Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, который пройдет в Ленинградской области и Петербурге с 23 по 25 мая. Впервые в нем примут участие представители из новых регионов РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Ленинградской области.

"Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека впервые проходит в Ленинградской области, основная тематика совета - это защита и соблюдение прав людей в сфере социального обслуживания. В нем примут участие 90 уполномоченных из всех субъектов страны, присоединившиеся регионы впервые примут участие", - рассказал собеседник агентства, отметив, что эту тему будут обсуждать в контексте специальной военной операции.

Мероприятия пройдут под эгидой уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Планируется, что в рамках координационного совета она посетит Мультицентр социальной и трудовой интеграции Ленинградской области, который занимается профориентацией и дополнительным образованием людей с ограниченными возможностями здоровья, а также оказанием помощи жителям новых субъектов РФ и военнослужащим РФ в зоне СВО.

Пленарное заседание состоится 25 мая в Президентской библиотеке им. Ельцина, где также примут участие советник президента РФ Александра Левицкая, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Среди заявленных тем докладов: актуальные проблемы становления и развития социально-правовой защиты Луганской Народной Республики, реализация прав на социально-трудовую реабилитацию инвалидов в психоневрологических интернатах и практическое внедрение человекоцентричного подхода в системе социального обслуживания.

Всероссийский координационный совет проходит ежегодно в режиме конструктивного диалога в целях поддержания высокого уровня функционирования государственной правозащиты.