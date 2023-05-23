На европейской части России прогнозируют сильные осадки

В некоторых регионах возможен град, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Краснодарский край, Ставрополье, Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую области и республики Северного Кавказа ожидают дожди в ближайшие дни. На юге европейской части России они будут сопровождаться градом, может потребоваться разгон облаков для защиты виноградников, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской части России пройдут заметные осадки. В Москве, например, за рабочие дни недели выпадет от 35% до 50% месячной нормы осадков. Наиболее значимые осадки пройдут в Краснодарском крае, Ставрополье, республиках Северного Кавказа. Дожди также ожидают Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую области", - рассказал он.

По словам Вильфанда, помимо дождей на юге европейской части России прогнозируется град. В связи с этим там может понадобиться воздействие на погоду, чтобы избежать угрозы для урожая.

"Там ожидаются сильные грозовая деятельность и градобитие. Думаю, что там будет активное воздействие на погоду, удары из пушек по облакам, их расстрел, в кавычках, с помощью реагентов, в регионах, где есть нежные культуры. Речь про виноградники, например", - отметил он.