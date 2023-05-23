Управляющие компании могут получить доступ к ЕГРН для взыскания долгов по ЖКХ

Как уточнил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, также планируется ввести административную или уголовную ответственность за неправомерное использование УК сведений из реестра

МОСКВА, 23 мая. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендует Росреестру вместе с Минстроем создать в РФ сервис для получения управляющими компаниями сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) для работы с конкретными должниками за услуги ЖКХ. Копия документа с перечнем рекомендаций, который комитет планирует утвердить во вторник, есть в распоряжении ТАСС.

"Рекомендовать Росреестру совместно с Минстроем России завершить работу по созданию сервиса для получения управляющими компаниями ЖКХ сведений, содержащихся в ЕГРН, для работы с конкретными должниками за услуги ЖКХ", - говорится в документе.

При этом сенаторы также просят рассмотреть возможность установления административной или уголовной ответственности за неправомерное использование управляющими компаниями сведений из ЕГРН, уточнил ТАСС глава комитета Совфеда Андрей Кутепов.

Как объяснил ТАСС эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук, актуальные сведения из ЕГРН нужны управляющим компаниям для того, чтобы правильно рассчитывать и выставлять квитанции за жилищные услуги, а также знать, на кого именно подать в суд в случае накопления гражданином задолженности по ЖКХ. Кроме того, по его словам, эти сведения помогают управляющим компаниям понять, кто имеет право голосовать на общем собрании жильцов. "С марта этого года в результате изменения закона легально получить выписку из ЕГРН без согласия гражданина или без нотариуса стало невозможно, поэтому Минстрой стал искать альтернативный сервис. Им стал единый лицевой счет на платформе ГИС ЖКХ. Это обезличенный идентификатор, привязанный к конкретной квартире и ее собственнику. По идее он должен заменить выписку из ЕГРН, однако сами организации сферы ЖКХ продолжают настаивать на том, что им должен быть предоставлен упрощенный доступ к базам Росреестра", - подчеркнул Склянчук.

"Если на одной чаше весов лежит безопасность персональных данных граждан, а на другой - удобство взыскания долгов УК, то выбор в пользу защиты прав граждан очевиден", - добавил он.