В Москве во второй половине недели ожидается потепление до 25 градусов

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в выходные температура вновь понизится до 16-19 градусов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Потепление до плюс 20-25 градусов ожидается в Москве в четверг и пятницу. В выходные температура вновь понизится на 4-6 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура повысится к концу рабочей недели, но спокойно, взрывов тепла не будет. В четверг и пятницу дневные показатели будут плюс 20-25 градусов. Такой температурный фон выше нормы на 3-4 градуса, но уже в выходные температура вновь заметно понизится", - сообщил он.

Во вторник днем ожидается плюс 18-21 градуса, будет облачно с кратковременными дождями и прохладным ветром. В среду температура повысится до плюс 20-22 градусов, пройдут небольшие и местами умеренные дожди.

По словам Вильфанда, в выходные днем прогнозируется плюс 16-19 градусов. Дожди будут наблюдаться во все дни недели, исключая четверг.

Ранее метеоролог сообщил, что до 35-50% месячной нормы осадков может выпасть в столице за рабочую неделю.