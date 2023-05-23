В Москве ожидаются кратковременный дождь и до 20 градусов тепла

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и температура воздуха до плюс 20 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 18-20 градусов тепла, в ночь на среду - до плюс 11 градусов.

Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 16 - плюс 21 градус. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки 9 градусов тепла.