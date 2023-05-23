Большинство опрошенных россиянок проходят обучение во время декрета для смены профессии

По данным исследования hh.ru и центра "Сберуниверситет", среди сфер, которые выбирали женщины, превалируют информационные технологии, экономика, психология и копирайтинг

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Более 60% женщин проходили образовательные курсы во время декрета, потому что нацелены сменить профессию после выхода на работу. Чаще всего изучают информационные технологии, следует из опроса платформы hh.ru и центра "Сберуниверситет", имеющегося в распоряжении ТАСС.

Опрос проводили с 22 марта по 6 апреля, в нем приняли участие 725 респондентов.

"64% женщин, которые находились или находятся в декрете, проходили различные образовательные курсы и программы, чтобы сменить профессию после выхода на работу. При этом 53% опрошенных женщин проходили обучение, чтобы подрабатывать во время декрета, а 35% - чтобы оставаться в курсе происходящих изменений в своей профессии", - говорится в результатах опроса.

Среди профессиональных сфер, в которых проходили обучение женщины во время декретного отпуска, превалирует область информационных технологий и языки программирования (26%), на втором месте - сфера экономики, финансы и управление организацией (20%), третью позицию разделили область психологии (15%) и копирайтинг, редакторская деятельность и SMM (15%). По данным опроса, подавляющее число респондентов предпочитали онлайн-обучение (75%), посещала очные занятия только каждая пятая (19%) из опрошенных. 40% респондентов посвящали обучению от 3 до 6 часов в неделю, почти треть участников опроса - от 6 до 12 часов в неделю.

В целом, 82% женщин, прошедших образовательные курсы и программы в декрете, считают приобретенные знания "весьма или скорее полезными для своей дальнейшей профессиональной карьеры". Из тех респондентов, кто вышел из декрета, 30% вернулись на свое прежнее место работы, почти столько же (28%) находятся в поиске новой работы по своей старой специальности, а 32% ищут работу по новому профессиональному профилю.

"Результаты опроса вселяют оптимизм - большинство женщин стараются использовать период декрета для получения новых знаний и в целях поддержания профессионального уровня. В условиях дефицита кадров такой подход увеличивает шансы как на трудоустройство, так и на сохранение уровня производительности и эффективности сразу после выхода из декрета, что является хорошей новостью для работодателей", - отметила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.