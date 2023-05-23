В Гайане в связи с гибелью 19 детей при пожаре в школе объявили трехдневный траур

В пожарной службе предположили, что причиной возгорания стал поджог

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 мая. /ТАСС/. Президент Гайаны Мухаммед Ирфаан Али объявил в понедельник трехдневный траур в связи с гибелью 19 детей в результате пожара в общежитии школы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Я прошу, чтобы мы как нация посвятили следующие три дня молитвам за этих детей, их родственников и сообщество", - приводит пресс-служба слова президента.

Пожар в общежитии средней школы в городе Мадия произошел в ночь на понедельник. По официальным данным, жертвами трагедии стали 18 девочек и один мальчик. Пожарная служба считает, что причиной случившегося был поджог. Ответственные пока не найдены.