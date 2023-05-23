Глава Нижегородской области сообщил, что прогнозов по выписке Захара Прилепина нет

При этом, по словам Глеба Никитина, писатель бодр, врачи справляются с его лечением

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Медики пока не дают прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина, при этом врачи справляются, все под контролем.

Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Он бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Все под контролем, врачи справляются", - сказал он на полях Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

В понедельник в пресс-службе Прилепина сообщили, что его состояние стабильное, политику проводят реабилитационные мероприятия, в том числе лечебную физкультуру.