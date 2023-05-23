23 мая, 05:26
Подрыв автомобиля Захара Прилепина

Глава Нижегородской области сообщил, что прогнозов по выписке Захара Прилепина нет

При этом, по словам Глеба Никитина, писатель бодр, врачи справляются с его лечением

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Медики пока не дают прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина, при этом врачи справляются, все под контролем.

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Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Он бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Все под контролем, врачи справляются", - сказал он на полях Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

В понедельник в пресс-службе Прилепина сообщили, что его состояние стабильное, политику проводят реабилитационные мероприятия, в том числе лечебную физкультуру. 

Теги:
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПрилепин, ЗахарПодрыв автомобиля Захара Прилепина
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