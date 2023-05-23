В Курганской области продлили запрет на посещение лесов до 13 июня

В регионе сохраняется высокая опасность возникновения природных пожаров

ТАСС, 23 мая. Курганские власти ввели в регионе оранжевый уровень погодной опасности, продлили до 13 июня запрет на посещение лесов из-за рисков пожаров. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале правительства региона.

"В Курганской области вводится оранжевый уровень погодной опасности, продлен запрет на посещение лесов продлен до 13 июня включительно, сообщает департамент гражданской защиты, природных ресурсов и охраны окружающей среды", - говорится в опубликованном сообщении.

По данным синоптиков, с 23 по 26 мая в северо-западных районах Курганской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность - пятый класс в лесах. На остальной территории сохранится высокая пожарная опасность - четвертый класс. Повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров.

27 апреля режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Кургана и Кетовского округа из-за природных пожаров, с 7 мая режим ЧС ввели во всем регионе. С 16 мая режим снят. В медицинских кругах сообщали ТАСС о 22 погибших в результате пожаров. В понедельник в региональном главке МЧС сообщили о стабилизации ситуации с пожарами и убытии в места дислокации прибывших из других регионов сотрудников МЧС России.