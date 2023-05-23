ФОМС сообщил об увеличении охвата населения профилактическими мероприятиями на 39%

По данным фонда, в 2022 году россиянам оказали более 2 млн услуг специализированной помощи

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Профилактические мероприятия в 2022 году прошли 51,7 млн человек, что составляет 100,2% от подлежащих к их прохождению. По сравнению с 2021 годом охват населения профилактическими мероприятиями вырос на 39%, сообщил во вторник председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин.

"Ежегодно расширяются программы профилактических мероприятий, увеличивается список исследований, проводимых в рамках скрининга злокачественных новообразований. Профилактические мероприятия в 2022 году прошли 51,7 млн человек или 100,2% от подлежащих к прохождению профилактических мероприятий. Охват профилактическими мероприятиями в 2022 году увеличился на 39% в сравнении с 2021 годом", - отметил Баланин, слова которого привела пресс-служба ФОМС.

Глава Фонда также рассказал, что в 2022 году в рамках территориальных программ обязательного медицинского страхования (ОМС) выполнено 91,9 тыс. процедур ЭКО. По сравнению с 2021 годом их количество увеличилось на 7,3 тыс. процедур.

"Дополнительное финансирование позволило значительно повысить доступность онкологической помощи. В прошлом году оказано более 3,6 млн случаев лечения, что в два раза выше уровня 2018 года - 1,9 млн. случаев лечения", - добавил Баланин.

Специализированная помощь

По данным ФОМС, в 2022 году россиянам оказали более 2 млн услуг специализированной помощи.

"В 2022 году в федеральных медицинских организациях оказано 2 млн случаев специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Наиболее востребованными профилями оказались офтальмология (более 256 тыс. случаев лечения), онкология (более 248 тыс. случаев), акушерство и гинекология (170 тыс. случаев), сердечно-сосудистая хирургия (более 150 тыс. случаев).

С 2021 года ФОМС напрямую оплачивает специализированную медицинскую помощь, оказываемую федеральными медицинскими учреждениями в стационарных условиях.