Почти 130 школьников ДНР стали за год призерами олимпиад и других конкурсов

Врио главы региона Денис Пушилин поздравил школьников, выпускников, педагогов и родителей с завершением учебного года

ДОНЕЦК, 23 мая. /ТАСС/. Почти 130 школьников из Донецкой Народной Республики (ДНР) стали в нынешнем учебном году призерами всероссийских олимпиад и других конкурсов. Об этом сообщил во вторник врио главы региона Денис Пушилин.

"Этот учебный год был очень сложным, я имею в виду те школы, где обучение проходило в дистанционном формате. Но все справились с трудностями, и наши учащиеся продолжают показывать высокий уровень знаний. 128 школьников из ДНР стали призерами всероссийских олимпиад и других конкурсов", - написал он в Telegram-канале.

Пушилин поздравил школьников, выпускников, педагогов и родителей с завершением учебного года. Он обратил внимание, что большая часть школьных лет для сегодняшних выпускников прошла в условиях ведения боевых действий. "Вы сильные уже по факту того, что достойно справились со всеми трудностями. Будьте успешными, любой вызов превращайте в новые возможности и перспективы, используйте все шансы, которые вам даются", - написал в своем обращении врио главы ДНР.

Поздравление опубликовала и заместитель председателя правительства региона Лариса Толстыкина. "Я хочу пожелать вам, наши дорогие выпускники, чтобы все ваши самые заветные идеи и планы всегда сбывались", - написала вице-премьер.

Она уточнила, что в 2023 году выпускниками республиканских школ стали 23 711 школьников. Из них 1 212 выпускников отмечены медалью "За особые заслуги в обучении". Всего, по информации Толстыкиной, учебный год завершился для 153 тыс. школьников региона.