В Приморье площадь лесных пожаров сократилась почти вдвое по сравнению с 2022 годом

За весенний период 2023 года в крае зафиксировали 270 лесных пожаров, чья общая площадь составила 31,9 тыс. га

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая. /ТАСС/. Количество и площадь лесных пожаров в Приморском крае в весенний период 2023 года сократились почти вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщил ТАСС во вторник министр по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края Александр Златкин.

"Весной 2023 года пожароопасный сезон проходил легче, чем в прошлые сезоны. Горимость была существенно ниже, почти вдвое уменьшилось количество и площадь лесных пожаров. И мы практически ни одного перехода природного пожара на следующие сутки не допустили, за редким исключением пожаров в труднодоступных местах", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что усилиями приморской территориальной подсистемы РС и ЧС регион справился с пожароопасным периодом лучше, чем другие регионы Дальневосточного федерального округа.

По данным министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, за весенний пожароопасный период 2023 года всего выявлено 270 лесных пожаров, что на 48,6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая площадь составила 31,9 тыс. га, здесь снижение на 48,6%. Было зарегистрировано 346 пожаров на землях иных категорий, на общей площади 29,4 тыс. га.

С марта-апреля в муниципалитетах Приморского края начали вводить особый противопожарный режим, в начале апреля он действовал на всей территории региона. Как отмечал глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай, весеннее потепление в этом году пришло в Приморье раньше обычного. Сейчас большая часть муниципалитетов отменила действие особого противопожарного режима, остальные сделают это в ближайшее время.