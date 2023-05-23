23 мая, 06:57

В Кургане прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Как сообщили синоптики, такие условия ожидаются до 25 мая

ТАСС, 23 мая. Неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе метеоусловия ожидаются в Кургане до 25 мая, объявляется первая степень опасности. Об этом сообщили во вторник в Курганском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"До 18:00 (16:00 мск - прим. ТАСС) 25 мая 2023 года на территории города Кургана и по отдельным предприятиям Курганской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляется НМУ I-й степени опасности", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияКурганская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация